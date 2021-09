Revelado número da camisola de Cristiano Ronaldo no Manchester United

Cristiano Ronaldo vai ser o novo camisola 7 do Manchester United, foi esta quinta-feira anunciado pelo novo clube do craque português.

O jogador com mais golos por seleções na história do futebol vai voltar a envergar a camisola com o mítico número, que também já foi de outros símbolos dos "red devils", como George Best, Bryan Robson, Cantona e David Beckham.

O número 7 estava, até agora, nas costas do avançado uruguaio Edison Cavani, que vai passar a ser o número 21 do Manchester United.

"A famosa estrela portuguesa vestiu o lendário número da camisa durante a sua primeira passagem pelo United e podemos agora confirmar que Ronaldo o terá nas costas mais uma vez", anunciou o clube.

"Nas suas primeiras seis temporadas no clube, entre 2003 e 2009, Ronaldo fez 292 partidas e marcou 118 golos, ganhando nove troféus, incluindo três títulos da Premier League e da UEFA Champions League", recorda o emblema onde alinham os portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot.

Os adeptos do United vão poder ver Ronaldo ao vivo, no dia 11 de setembro, na receção ao Newcastle, em Old Trafford, estádio conhecido como "O Teatro dos Sonhos".

[em atualização]