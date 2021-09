Revelado número da camisola de Cristiano Ronaldo no Manchester United

O número 7 estava, até agora, nas costas do avançado uruguaio Edison Cavani, que vai passar a ser o número 21 do Manchester United.

O jogador com mais golos por seleções na história do futebol vai voltar a envergar a camisola com o mítico número, que também já foi de outros símbolos dos "red devils", como George Best, Bryan Robson, Cantona e David Beckham.

Cristiano Ronaldo vai ser o novo "camisola 7" do Manchester United, foi esta quinta-feira anunciado pelo novo clube do craque português.

"Nas suas primeiras seis temporadas no clube, entre 2003 e 2009, Ronaldo fez 292 partidas e marcou 118 golos, ganhando nove troféus, incluindo três títulos da Premier League e da UEFA Champions League", recorda o emblema onde alinham os portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot.

Os adeptos do United vão poder ver Ronaldo ao vivo, no dia 11 de setembro, na receção ao Newcastle, em Old Trafford, estádio conhecido como "O Teatro dos Sonhos".

Cristiano Ronaldo marcou os dois golos da vitória de Portugal frente à República da Irlanda, por 2-1. em jogo disputado na quarta-feira, no Algarve, a contar para a qualificação para o Mundial de 2022 no Catar.

A seleção estava a perder, mas dois golos de CR7 ao cair do pano garantiram mais três pontos para a equipa nacional orientada por Fernando Santos.

No jogo com a República da Irlanda, Cristiano Ronaldo tornou-se no jogador da história do futebol mundial com mais golos por seleções, com 111 remates certeiros, destronando o iraniano Ali Dei.

O astro português foi dispensado dos trabalhos da seleção nacional, anunciou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol.

O capitão viu um cartão amarelo na vitória frente à República da Irlanda, o segundo na fase de apuramento para o Mundial 2022, o que o deixa de fora do encontro frente ao Azerbaijão, na próxima terça-feira.