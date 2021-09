Nuno Espírito Santo nomeado para treinador do mês da Premier League

Nuno Espírito Santo, que orienta o Tottenham Hotspur, está nomeado para o prémio de melhor treinador de agosto da Premier League.

A equipa do técnico português encontra-se no primeiro lugar do campeonato inglês, com nove pontos em nove possíveis, devido ao pleno de vitórias nas três primeiras jornadas, frente a Manchester City, Wolverhampton (ex-clube de "NES") e Watford, todas por 1-0.

Também estão nomeados o espanhol Rafa Benítez, do Everton, o escocês David Moyes, do West Ham, e Thomas Tuchel, do Chelsea.