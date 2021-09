AC Milan. Giroud testa positivo à Covid-19 em casa

O AC Milan comunicou, esta quinta-feira, que Olivier Giroud testou positivo à Covid-19 num autoteste realizado no domicílio.

As autoridades de saúde locais foram "informadas imediatamente", garante o clube italiano. O ponta de lança internacional francês, de 34 anos, encontra-se bem, mas fica em isolamento.

O Milan informa, ainda, que Giroud não teve contacto com o resto do plantel desde o jogo com o Cagliari, para a Serie A, o último antes da pausa para as seleções.