Sevilha interessado em Seferovic

O FC Barcelona conseguiu a contratação do holandês Luuk de Jong, de Sevilha, para a vaga de Griezmann, no último minuto do mercado de transferências.

A equipa de Lopetegui ainda tentou “atacar” Seferovic, mas já não teve tempo de fechar o negócio.

A informação foi avançada, esta terça-feira, pela Marca, a poucas horas do final do mercado de transferências.

O suíço Seferovic, de 29 anos, está na quinta época de águia ao peito e, depois do Euro 2020, tem tido vários clubes a fazer perguntas sobre o seu passe.

Fonte dos encarnados já desmentiu a Bola Branca negociações com o Sevilha.

Neste mercado, o Benfica já transferiu Waldschmidt e Vinícius.

O mercado de transferências já fechou.

[atualizado às 00h20]