Ntcham assina pelo Swansea City

O Swansea City anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Olivier Ntcham. O clube do Championship, a segunda divisão inglesa, aguarda pela confirmação da liga para inscrever o jogador.

Ntcham tinha estatuto de jogador livre, depois de ter rescindido com o Celtic de Glasgow. O médio francês, de 25 anos, estava a ser associado a interesse do Marselha, onde jogou na segunda metade da época passada, por empréstimo dos escoceses.

Formado no Manchester City, Ntcham afirmou-se como uma das peças mais influentes do Celtic nas últimas épocas, mas optou por dar outro rumo à sua carreira e é reforço do Swansea.