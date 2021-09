Lyon garante Jerome Boateng a custo zero

O Lyon apresentou, esta quarta-feira, Jerome Boateng como reforço para as duas próximas temporadas. O central alemão, de 32 anos, era um jogador livre, depois de ter terminado contrato com o Barcelona, e assina custo zero pelos franceses.

Entre os muitos rumores de mercado, Boateng chegou a ser associado a interesse do Benfica.

Esta será a segunda experiência do defesa fora da Alemanha, depois de ter passado pelo Manchester City em 2010/11. Boateng esteve 10 anos no Bayern, onde, entre outros títulos, venceu duas edições da Liga dos Campeões e nove campeonatos da Alemanha.