O PSV confirma o empréstimo de Carlos Vinícius, por duas temporadas.

O avançado, de 26 anos, do Benfica é novamente emprestado, depois de ter estado um ano ao serviço do Tottenham.

O clube dos Países Baixos não adianta mais pormenores do negócio.

Já o Benfica confirma que "chegou a acordo com o PSV Eindhoven para o empréstimo de Carlos Vinícius até ao final da época desportiva 2022/23 por um montante de 2,5 milhões de euros".

O referido acordo "inclui uma cláusula de opção de compra no montante de 10 milhões de euros, de exercício obrigatório no caso de concretização das condições contratuais previstas. A Benfica SAD terá ainda direito a receber 50% do valor de uma futura transferência do avançado".