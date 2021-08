O PSV confirma o empréstimo de Carlos Vinícius, por duas temporadas.

O avançado, de 26 anos, do Benfica é novamente emprestado, depois de ter estado um ano ao serviço do Tottenham.

O clube dos Países Baixos não adianta mais pormenores do negócio.

No entanto, a comunicação social aponta para um valor de 2,5 milhões de euros pelo empréstimo, com cláusula obrigatória de compra de 10 milhões por 50% do passe no final.