Manchester United confirma contratação de Cristiano Ronaldo

Era já dado adquirido, mas agora é oficial: Ronaldo está de regresso ao Manchester United. O clube inglês anuncia que o internacional português assinou um contrato válido por duas temporadas, com opção de extensão por mais uma época.

"O Manchester United é um clube que sempre teve um lugar especial no meu coração e fiquei muito emociado com todas as mensagens que recebi, desde o anúncio do meu regresso na sexta-feira. Estou ansioso por jogar no Old Trafford, com o estádio cheio e por rever os adeptos. Espero que tenhamos uma época de sucesso", disse Ronaldo, em declarações publicadas no site do clube.

Antes de o United ter oficializado a chegada de Ronaldo, a Juventus despediu-se do jogador, revelando que receberá 15 milhões de euros pela transferência. Um valor a que podem acrescer mais 8 milhões de euros, caso sejam cumpridos objetivos contratualizados.

A Juve pagou 112 milhões de euros ao Real Madrid, por Ronaldo, em 2018.