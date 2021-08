Everton desimpede caminho para Luis Díaz ao transferir Kean para a Juventus

O Everton poderá avançar por Luis Díaz até ao fecho de mercado, concretizando o interesse já noticiado no colombiano do FC Porto, e o negócio já anunciado, esta terça-feira, do empréstimo de Moise Kean à Juventus, com cláusula de compra obrigatória no valor de 28 milhões de euros, é mais um indicador de que os "tofees" poderão ter fundos para convencer os dragões.

De acordo com a W Radio da Colômbia, o Everton prepara para uma oferta de 30 milhões de euros por Luis Díaz e pretende incluir James Rodríguez no negócio.

Rafa Benítez está interessado, por um lado, em reforçar o ataque. Por outro lado, James não entra nos seus planos e o clube pretende aliviar a folha salarial, através da colocação do antigo jogador do FC Porto, que está em fim de contrato com os ingleses, depois de passagens por Real Madrid, Bayern Munique e Mónaco.

O Porto, contudo, não tem capacidade financeira para suportar o salário que James aufere em Inglaterra. As negociações prosseguem e aguarda-se por uma definição até ao final da noite.