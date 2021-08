Beto deixa Portimonense e reforça Udinese

O avançado Beto deixa o Portimonense e é reforço da Udinese, de Itália.

A inscrição do jogador já surge no site da liga italiana com o título de “temporário”. Em causa estará um empréstimo com opção de compra, que deve rondar os 10 milhões de euros por 50% do passe.

Nenhum dos dois clubes oficializou ainda o negócio.

Beto fez 11 golos em 31 jogos na época passada.

Já esta época, o jogador, de 23 anos, pediu publicamente para sair, o que levou o Portimonense a castigar o atleta.