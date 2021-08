Wolverhampton em negociações para contratar Renato Sanches

O Wolverhampton está em negociações com o Lille para a contratação do internacional português Renato Sanches, avançou a imprensa inglesa e confirmou a Renascença.

De acordo com as informações recolhidas, o clube inglês procura um acordo para uma cedência com opção de compra no final do empréstimo.

O médio de 24 anos está atualmente a recuperar de uma lesão no joelho, que o afasta da competição desde a primeira jornada do campeonato francês e também das escolhas da seleção nacional.

Renato Sanches chegou ao Lille em 2019, proveniente do Bayern de Munique, a troco de 20 milhões de euros. Somou cinco golos em 59 partidas e foi peça importante na conquista do título na época passada.

A confirmar-se o negócio no último dia do mercado de transferências, o médio português regressa à Premier League, onde esteve em 2017/18, durante a segunda metade da época, ao serviço do Swansea City, na altura treinado por Carlos Carvalhal.

Renato Sanches chegou a estar associado a clubes como RB Leipzig, Liverpool e Barcelona, mas prepara-se para se juntar à equipa mais portuguesa da Premier League. Para além da equipa técnica liderada por Bruno Lage, o plantel conta ainda com José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves, Bruno Jordão, João Moutinho, Francisco Trincão, Pedro Neto, Daniel Podence e Fábio Silva.

Internacional português em 30 partidas, Renato Sanches esteve no Euro 2016 e foi um dos destaques no Euro 2020.