Manchester City renova com Rúben Dias até 2027

O Manchester City anunciou a renovação de contrato com o português Rúben Dias, que prolonga o vínculo até 2027.

O central de 24 anos chegou aos "citizens" na temporada passada, proveniente do Benfica, e afirmou-se de imediato nas opções de Pep Guardiola. Somou 50 jogos na época passada e venceu o campeonato e Taça da Liga, para além de ser finalista vencido da Liga dos Campeões.

A importância de Rúben Dias também trouxe prémios individuais: o central foi eleito o melhor jogador da Premier League na última temporada e o melhor defesa da Liga dos Campeões.

"Estou muito feliz por assinar o novo contrato, estou a desfrutar de cada minuto do meu tempo aqui no City desde o ano passado. Tem superado as minhas expectativas e quero agradecer ao Guardiola e à equipa técnica por me ajudarem a evoluir como jogador. Estou ansioso para conquistarmos ainda mais títulos", disse, aos meios do clube.

Rúben Dias tinha contrato até 2026, que assinou na época passada, mas o rendimento do central permite um novo contrato, com melhoradas condições. O central custou 68 milhões de euros.