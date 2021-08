Depois do Braga, Gaitán vai jogar no Peñarol

O Peñarol, clube do Uruguai, anunciou a contratação do médio Nico Gaitán, que assina um contrato de uma temporada.

O argentino de 33 anos deixou o Sporting de Braga, clube que representou na época passada e onde fez três golos em 23 jogos disputados.

Gaitán volta à América do Sul pela primeira vez desde que deixou o Boca Juniors em 2010 para assinar pelo Benfica. No clube uruguaio vai reencontrar Maxi Pereira, com quem jogou várias temporadas na Luz.

Ao longo da carreira, Gaitán passou pelo Boca Juniors, Benfica, Atlético de Madrid, Dalian Pro, Chicago Fire, Lille e Braga.