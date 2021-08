O Ceará anunciou a demissão do treinador Guto Ferreira, após a derrota com o América Mineiro (2-0), no domingo, a contar para a jornada 18 do Brasileirão. O antigo técnico de Penafiel e Naval, de 55 anos, estava no clube desde março do ano passado. Era o treinador há mais tempo no mesmo clube no campeonato brasileiro.

O Ceará está no 8.º lugar do Brasileirão e não venceu nehum dos últimos quatro jogos.

O clube ainda não anunciou o nome do sucessor de Guto Ferreira.