Barcelona interessado em João Félix

O FC Barcelona estará a tentar a contratação de João Félix. A informação está a ser avançada pela RAC1.

A “bola” está agora do lado do Atlético Madrid, a 24 horas do fecho do mercado de transferências.

Os catalães dispensaram nas últimas horas o lateral Emerson, para o Tottenham, e o médio Ilaix, para o RB Leipzig, e procuram, agora, um avançado.

O internacional português tem estado lesionado e ainda não se estreou esta época pelo campeão espanhol.

No início da época chegou a falar-se de um negócio entre os dois clubes que envolveria a troca entre Félix e Griezmann.