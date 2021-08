O FC Barcelona derrotou o Getafe, por 2-1, em casa, em partida da terceira jornada da liga espanhola.

Os golos dos catalães foram apontados por Sergi Roberto e Memphis Depay. O holandês voltou a ser decisivo.

Já pelo Getafe ainda empatou Sandro Ramirez, um ex-jogador do Barça.

O Barcelona está no grupo de líderes, com sete pontos, juntamente com Real Madrid, Valencia, Sevilha e Maiorca.

O Barça é um dos adversários do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões.