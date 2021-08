O Besiktas, adversário do Sporting no Grupo C da Liga dos Campeões, venceu o Karagumruk, por 1-0.

O único golo da partida foi apontado por Alex Teixeira.

A equipa lidera o campeonato turco, à condição, mas pode ser ultrapassado por Fenerbache, de Vítor Pereira, Trabzonspor e Galatasaray.

O Besiktas terminou com 10, após a expulsão de Salih Ulcan, aos 48 minutos.