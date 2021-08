O Bayern Munique goleou em casa o Hertha Berlim, por 5-0, na terceira jornada da Liga alemã de futebol, com um “hat-trick” de Lewandowski, juntando-se provisoriamente aos líderes da competição.

O eneacampeão alemão, adversário do Benfica no Grupo E da Liga dos Campeões, soma agora os mesmos sete pontos de Bayer Leverkusen e Friburgo, mais um do que o Wolfsburgo, que conta seis e recebe o Leipzig no domingo.

Thomas Müller, aos seis minutos, o polaco Robert Lewandowski, aos 34, 70 e 84, e Musiala, aos 49, assinaram os tentos dos bávaros.

Já hoje, Bayer Leverkusen e Friburgo tinham vencido nas visitas a Augsburgo e Estugarda, respetivamente.

Já o Borussia Dortmund, adversário do Sporting no Grupo C da Champions, venceu em casa ao Hoffenheim, por 3-2, ocupando o terceiro lugar do campeonato, com seis pontos.