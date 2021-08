Treinador da Juventus confirma saída de Cristiano Ronaldo

O treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, confirmou que Cristiano Ronaldo está de saída do clube. O Manchester City é o principal candidato a assegurar a contratação do português.

"Ele disse-me ontem que quer abandonar já a Juventus, é verdade. Não treinou e não está disponível para o jogo. Não estou desiludido. Ele quer sair da Juventus e fez uma escolha. Vai procurar novo clube depois de três anos aqui. A vida é assim", disse, em conferência de imprensa.

Cristiano Ronaldo já não treinou e não deve regressar aos treinos em Turim. O avançado já não será opção para o jogo frente ao Empoli neste fim de semana.

O internacional português de 36 anos começou no banco frente à Udinese, a pedido do próprio, na primeira jornada da Serie A. Entrou no segundo tempo e marcou um golo, que terá sido o último com a camisola da Juventus.