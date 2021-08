Rooney duvida de Ronaldo no City. "Ele é muito orgulhoso do seu legado no United"

Wayne Rooney, atual treinador do Derby County e lenda do Manchester United, duvida da possibilidade de Cristiano Ronaldo assinar pelo maior rival dos "red devils", o Manchester City.

CR7 e Rooney fizeram parceria no ataque entre 2004 e 2009, período onde conquistaram a Liga dos Campeões, vários campeonatos e outros troféus. O atual técnico do Derby duvida da transferência pelo passado do jogador em Old Trafford.

"Não me parece que vá acontecer. Ele tem um legado muito forte no Manchester United e sei o quão orgulhoso disso ele é. Não me parece, mas é futebol, nunca se sabe", começou por dizer.

Rooney vê o Paris Saint-Germain como uma possibilidade mais realista para Ronaldo e garante que nunca jogaria pelos rivais City e Liverpool: "Acredito que seja mais provável que vá para o PSG. Tens de fazer o que é melhor para ti e para a tua família. Toda a gente sabe que eu nunca jogaria pelo Liverpool ou City, é óbvio. Mas as pessoas são diferentes".

Cristiano Ronaldo já não treinou na Juventus, esta sexta-feira, e está iminente a saída do clube. O Manchester City é o principal candidato a assegurar a contratação do português.

De acordo com a imprensa italiana, o internacional português esteve esta manhã no centro de treinos da Vecchia Signora, mas não treinou e despediu-se dos colegas de equipa. O capitão da seleção nacional surge em vídeos a deixar as instalações mais cedo.

Os "citizens" oferecem um contrato de dois anos a CR7, a auferir cerca de 14 milhões de euros por ano, metade do seu vencimento na Juventus.