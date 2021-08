Liga Europa. Vítor Pereira enfrenta Pedro Martins, Rui Vitória em grupo difícil

Fenerbahce, treinado pelo português Vítor Pereira, vai medir forças na fase de grupos da Liga Europa com o Olympiacos, orientado por Pedro Martins.

Os campeões gregos caíram da Liga dos Campeões e foram relegados para a Liga Europa, onde eram cabeças de série no sorteio. A equipa de Pedro Martins ultrapassou o Slovan Bratislava no "play-off".

No plantel estão ainda os portugueses Rúben Semedo e Rony Lopes, para além de Hassan, ex-Braga, e Tiquinho Soares, ex-FC Porto.

Já Vítor Pereira voltou ao ativo este verão no Fenerbahce. Os turcos eliminaram os finlandeses do HJK no "play-off" para chegar à fase de grupos da prova.

Para além de Fenerbahce e Olympiacos, o grupo conta ainda com Eintracht Frankfurt e Antuérpia.

No grupo C estará o Spartak de Moscovo de Rui Vitória, que caiu da Liga dos Campeões frente ao Benfica, na terceira pré-eliminatória. Os russos estavam no pote 3 foram sorteados num grupo de elevada dificuldade, frente ao Nápoles, Leicester City e ainda o Légia de Varsóvia.

O Braga, única equipa portuguesa na prova, mede forças com o Estrela Vermelha, Ludogorets, Mitdjylland.

Confira os grupos.

GRUPO A

Lyon, Rangers, Sparta de Praga, Brondby

GRUPO B

AS Mónaco, PSV Eindhoven, Real Sociedad, Sturm Graz

GRUPO C

Nápoles, Leicester City, Spartak de Moscovo, Légia de Varsóvia

GRUPO D

Olympiacos, Eintracht Frankfurt, Fenerbache, Antuérpia

GRUPO E

Lazio, Lokomotiv de Moscovo, Marselha, Galatasaray.

GRUPO F

Sporting de Braga, Estrela Vermelha, Ludogorets, Mitdjylland

GRUPO G

Bayer Leverkusen, Celtic, Bétis, Ferencváros

GRUPO H

Dínamo de Zagreb, Genk, West Ham, Rapid Viena