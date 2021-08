Guardiola: "O Cristiano Ronaldo vai decidir onde quer jogar, não o Manchester City"

"O que Cristiano Ronaldo e Messi fizeram nestes últimos anos é incrível. Estou mais do que satisfeito com a minha equipa. Somos os mesmos, menos o Aguero, que saiu, e mais o Jack Grealish", termina.

O mercado fecha na próxima terça-feira e Cristiano Ronaldo deverá ser anunciado no novo clube até esse dia. Ronaldo terá ainda de se apresentar na seleção nacional, para a qual foi convocado por Fernando Santos.

Os "citizens" oferecem um contrato de dois anos a CR7, a auferir cerca de 14 milhões de euros por ano, metade do seu vencimento na Juventus. Resta perceber se o City pagará alguma verba à Juventus pela transferência.

O principal candidato a assegurar a contratação do português é mesmo o Manchester City, principal rival do clube onde Ronaldo se afirmou no futebol europeu, o United. No entanto, o treinador dos "red devils" também abriu a porta ao regresso de Ronaldo.

"É uma lenda desde clube, vamos ver o que acontece. Se ele vai mudar de clube, ele sabe que estamos aqui", disse.

O Paris Saint-Germain esteve ainda atento à possibilidade de contratar Ronaldo e juntá-lo a Messi e Neymar, visto que está perto de perder Kylian Mbappé para o Real Madrid, mas não terá existido acordo.



O português pode voltar à Premier League aos 36 anos, depois de ter jogado no rival Manchester United durante seis anos, entre 2003 e 2009, onde venceu a sua primeira Liga dos Campeões e Bola de Ouro.