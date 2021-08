Cristiano Ronaldo despede-se da Juventus. “Estarão sempre no meu coração”

O avançado Cristiano Ronaldo despede-se da Juventus com uma mensagem no Instagram.

“Hoje deixo um clube extraordinário, o maior de Itália e seguramente um dos maiores na Europa. Estive de alma e coração com a Juventus e vou sempre amar a cidade de Turim. Os tiffosi sempre me respeitaram e eu tentei agradecer esse respeito lutando por eles em todos os jogos, todas as épocas, todas as competições", escreveu.

CR7 acrescenta: "Alcançámos grandes feitos, nem todos os que queríamos, mas escolhemos uma linda história juntos. Serei sempre um de vocês. Vocês são agora parte da minha história e sinto que faço parte da vossa. Estarão sempre no meu coração".



O jogador português deixa a Juve após três épocas completas (e mais um jogo) com 101 golos oficiais.

Cristiano está agora de regresso ao Manchester United, clube que oficializou esta sexta-feira a contratação.