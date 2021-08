António Conceição renova pelos Camarões

O treinador António Conceição renovou contrato com a Seleção de Camarões até 2023.

O anúncio foi feito, esta sexta-feira, pela Federação Camaronesa de Futebol. Tinha assumido o cargo assumido o cargo há quase dois anos.

A renovação acontece a poucos dias do início da qualificação para o Mundial 2022, no Qatar.

"Significa que o Ministério do Desporto e a Federação dos Camarões renovaram a confiança no nosso trabalho. O balanço é positivo, e representa que teremos pela frente dois grandes objetivos difíceis: o acesso à fase final do Mundial do Qatar, em 2022, e a presença no CAN, em janeiro do mesmo ano. Como anfitriões da prova mais importante de África, seria bonito chegar à final e vencê-la, porque vamos ter o povo, que vive bastante o futebol, ao nosso lado.", afirma António Conceição.

A 3 de Setembro, os Camarões recebem o Malawi e, a 6 do mesmo mês, visitam a Costa do Marfim.