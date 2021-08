Norwich apresenta proposta por William Carvalho

O Norwich City está interessado na contratação do internacional português William Carvalho, que já arrancou as negociações com o Bétis de Sevilha, segundo a "Sky Sports".

O médio de 29 anos leva apenas 21 minutos esta época pelo Bétis e não deverá ser titular nas escolhas de Pellegrini, pelo que uma saída poderá estar à vista.

William chegou a estar no radar do Benfica, onde reencontraria Jorge Jesus, mas o próprio revelou que não pensa voltar a Portugal para já. O recém-promovido à Premier League Norwich City poderá ser a solução para o futuro do médio.

O internacional português está há quatro temporadas em Sevilha, com 87 jogos realizados.

Na época passada, realizou 30 partidas, mas foi titular apenas em 12 jogos da La Liga. Ainda assim, convenceu Fernando Santos e esteve no Euro 2020, onde fez duas partidas. Tem 68 internacionalizações e quatro golos apontados na seleção AA.

O médio formado no Sporting conta com passagens ainda pelo Fátima e Cercle Brugge. Foi titular durante cinco épocas no meio-campo leonino.