Manchester City apresenta proposta por Ronaldo, mas negócio não será fácil

O Manchester City já terá apresentado uma proposta a Cristiano Ronaldo para rumar aos "citizens" este verão, mas será difícil chegar a acordo com a Juventus.

O capitão da seleção nacional tem mais um ano de contrato com a "Vecchia Signora", mas quer sair do clube italiano este verão. De acordo com o conceituado jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o agente Jorge Mendes tentou encontrar solução para o avançado, mas apenas o City mostrou interesse.

De acordo com a publicação, os citizens oferecem um contrato de dois anos a CR7, a auferir cerca de 14 milhões de euros por ano, metade do seu vencimento na Juventus. O clube de Turim pretende 20 milhões de euros para permitir a transferência, depois de ter pago 100 milhões há três épocas, mas o City não tem intenções de pagar qualquer verba pela transferência.

Cristiano Ronaldo sofreu uma lesão no braço direito no treino da Juventus, na quarta-feira, que o forçou a abandonar a sessão de trabalho mais cedo. O clube ainda não informou sobre a gravidade da lesão e se será motivo para paragem.

O português pode voltar à Premier League aos 36 anos, depois de ter jogado no rival Manchester United durante seis anos, entre 2003 e 2009, onde venceu a sua primeira Liga dos Campeões e Bola de Ouro.

O Manchester City procura um ponta de lança neste mercado, depois de ter falhado a contratação de Harry Kane, que vai continuar no Tottenham. O clube treinado por Guardiola contratou apenas um jogador, Jack Grealish, ao Aston Villa, por cerca de 100 milhões de euros.