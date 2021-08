Conheça os convocados da Irlanda, adversário de Portugal

O selecionador da República da Irlanda, Stephen Kenny, convocou 25 jogadores para os jogos com Portugal, Azerbaijão e Sérvia, a contar para o Grupo A de qualificação para o campeonato do mundo de futebol de 2022.

Na lista dos irlandeses destacam-se a estreia de Nathan Collins, central do Burnley, de 20 anos, e os regressos do avançado Aaron Connolly, do Brighton, e do médio Jeff Hendrick, que alinha no Newcastle.

A tripla jornada de qualificação para o Mundial 2022 da República da Irlanda inicia-se na quarta-feira, frente a Portugal, no Estádio Algarve, antes de receções a Azerbaijão e Sérvia, nos dias 4 e 7 de setembro, respetivamente.

O conjunto irlandês perdeu os dois jogos já disputados no apuramento, com a Sérvia (3-2) e com o Luxemburgo (1-0), e segue sem pontos no Grupo A, tal como os azeris.

Portugal lidera o grupo, com sete pontos, os mesmo da Sérvia, enquanto o Luxemburgo é terceiro, com três, mas menos um jogo.

A fase de grupos da qualificação europeia para o Mundial 2022 termina em novembro e o vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final. Os segundos classificados vão disputar os “play-offs” de apuramento, aos quais se juntarão dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para a fase final ou para os “play-offs”.

Destas 12 equipas presentes nos “play-offs”, que serão disputados em março de 2022, sairão os últimos três representantes europeus no próximo Campeonato do Mundo, que vai decorrer no Qatar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022.

Lista dos 25 convocados:

Guarda-redes: Caoimhin Kelleher (Liverpool, Ing), Gavin Bazunu (Portsmouth, Ing) e Mark Travers (Bournemouth, Ing).

Defesas: Seamus Coleman (Everton, Ing), Matt Doherty (Tottenham, Ing), Shane Duffy (Brighton, Ing), John Egan (Sheffield United, Ing), Dara O'Shea (West Bromwich, Ing), Ryan Manning (Swansea, Ing), Andrew Omobamidele (Norwich, Ing) e Nathan Collins (Burnley, Ing).

Médios: James McClean (Wigan, Ing), Josh Cullen (Anderlecht, Bel), Jeff Hendrick (Newcastle, Ing), Conor Hourihane (Aston Villa, Ing), Harry Arter (Nottingham Forest, Ing), Jamie McGrath (St. Mirren, Esc) e Jayson Molumby (Brighton, Ing)

Avançados: Aaron Connolly (Brighton, Ing), James Collins (Swansea, Ing), Adam Idah (Norwich, Ing), Troy Parrott (MK Dons, Ing), Shane Long (Southampton, Ing), Ronan Curtis (Portsmouth, Ing) e Daryl Horgan (Wycombe, Ing).