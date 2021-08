Avançado do Braga chamado à seleção espanhola

Abel Ruiz, ponta de lança do Sporting de Braga, é uma das novidades da convocatória de Luis Enrique para a seleção espanhola.

O avançado de 21 anos já é internacional espanhol, fez um jogo numa circunstância específica. Os sub-21 foram chamados a jogar pela seleção principal antes do Euro 2020, aquando de um surto de Covid-19 na seleção principal. Ruiz fez 90 minutos frente à Lituânia, num amigável a 8 de junho, que contou como internacionalização pela seleção principal.

Ainda assim, Ruiz estreia-se nas escolhas de Luis Enrique e lutará por um lugar na frente de ataque com Álvaro Morata e Gerard Moreno.

Ruiz soma um golo e uma assistência em quatro jogos esta temporada. O ponta de lança cumpre a terceira época no Minho e foi a contratação mais cara da história do clube, oito milhões de euros, no negócio que viu Francisco Trincão rumar ao Barcelona.

Pedro Porro, lateral do Sporting, fica fora da lista. O defesa leonino já se estreou na seleção, mas é preterido por Luis Enrique, que optou por Azpilicueta e Marcos Llorente.

Em relação aos jogadores que estiveram no Euro 2020, Pedri, Pau Torres, Oyarazábal e Dani Olmo ficam de fora, depois de terem estado também nos Jogos Olímpicos. Thiago, Diego Llorente e Fabián também ficam de fora. Para além Ruiz, as restantes novidades são Bráis Méndez, Pablo Fornals, Íñigo Martínez e Albiol.

A Espanha terá um triplo desafio de qualificação para o Mundial 2022, frente à Suécia, fora, Geórgia, em casa, e Kosovo, fora de portas.

As escolhas da seleção espanhola

Guarda-redes: Unai Simón (Athletic Bilbau), De Gea (Manchester United) e Robert Sánchez (Brighton)

Defesas: Jordi Alba (Barcelona), Gayà (Valência), Azpilicueta (Chelsea), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Eric García (Barcelona), Laporte (Manchester City), Íñigo Martínez (Athletic Bilbau), Albiol (Villarreal);

Médios: Busquets (Barcelona), Rodri (Manchester City), Koke (Atlético de Madrid), Mikel Merino (Real Sociedad), Carlos Soler (Valência), Brais Méndez (Celta de Vigo);

Avançados: Pablo Fornals (West Ham), Pablo Sarabia (Paris Saint-Germain), Ferran Torres (Manchester City), Adama Traoré (Wolverhampton), Morata (Juventus), Gerard Moreno (Villarreal) e Abel Ruiz (Sporting de Braga)