Ronaldo lesiona-se a um dia do anúncio da convocatória de Fernando Santos

Cristiano Ronaldo sofreu uma lesão no braço direito no treino da Juventus, esta quarta-feira, que o forçou a abandonar a sessão de trabalho mais cedo. O clube ainda não informou sobre a gravidade da lesão e se será motivo para paragem.

A situação levanta a interrogação sobre se Ronaldo estará em condições de integrar a convocatória da seleção nacional para os jogos de setembro, a contar para o apuramento para o Mundial 2022.

Fernando Santos anuncia as escolhas esta quinta-feira. Ronaldo foi suplente utilizado no primeiro jogo da Juventus, frente à Udinese e, de acordo com algumas fontes, estará a tentar a saída do clube italiano.

O próximo jogo da Juventus, da 2.ª jornada da Serie A, é no sábado, em Turim, frente ao Empoli.