Premier League não liberta jogadores para seleções de países na lista vermelha do Reino Unido

A Premier League anunciou que não vai libertar jogadores para seleções de países na lista vermelha (Covid-19) do Reino Unido. A decisão dos clubes, sublinha o organismo em comunicado, foi unânime.

Quem chega ao Reino Unido proveniente de um dos 60 países na lista vermelha fica obrigado a um período de 10 dias de quarentena. "Isto significa que o estado dos jogadores sofreria um impacto significativo", diz o diretor-executivo da Premier League, Richard Masters.

A Liga inglesa procurou uma solução com a Federação Inglesa e com o Governo, mas "devido às preocupações com a saúde pública, com relação a quem chega dos países na lista vermelha, não foi criado nenhum regime de exceção", lê-se no comunicado.

Trata-se de um universo de cerca de 60 jogadores, de 19 clubes da Premier League, que não irão ser disponibilizados para as seleções de 26 países. Entre os afetados estão, por exemplo, Brasil e Angola.