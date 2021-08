Portimonense diz que "atitude de Beto foi impensável" e diz que não tem propostas oficiais

"Nós estamos tranquilos, quem tem de se preocupar são as pessoas que rodeiam o jogador. Até hoje não chegou nenhuma proposta no papel. Para já, está com processo disciplinar até ao dia 5 de setembro. Até lá, vamos resolver a situação", atira.

Beto está impedido de entrar nas instalações do Portimonense, e Rodiney Sampaio confirmou a notícia avançada pela Renascença . O avançado tem contrato com o Portimonense até 2023, está sob a alçada disciplinar, que garante não ter qualquer proposta para vender o jogador.

"O que o Beto fez não existe no mundo do futebol, foi uma atitude impensável. Foi atitude de pessoas que rodeiam o jogador. É muito importante para o Portimonense, sempre foi bem acolhido, teve apoio da administração e do treinador", começou por dizer.

Rodiney Sampaio, presidente da SAD do Portimonense, garante que não tem qualquer proposta em mãos para a saída de Beto, que exigiu publicamente ser transferido , e deixa críticas à atitude do jogador e dos seus agentes.

Rodiney Sampaio afirmou que Beto vai integrar o plantel sub-23 caso não seja transferido.

O ponta de lança, de 23 anos, diz que a direção do clube algarvio mudou de postura e recusa transferir o atleta. Beto diz-se "psicologicamente destruído com as promessas incumpridas".

"Durante toda a época passada, sempre me demonstraram total abertura para me transferirem e me permitirem viver esse sonho. A verdade é que agora que a proposta chegou, a conversa mudou radicalmente. Estou completamente desiludido e psicologicamente destruído com as promessas incumpridas. Isto resultou numa irreparável quebra de confiança", pode ainda ler-se.

A Udinese terá apresentado proposta ao Portimonense pelo jogador, que já tinha associado a interesse de FC Porto, Benfica e Sporting.

Com formação no Tires, Beto chegou ao Portimonense em 2019, depois de uma passagem pelo Olímpico do Montijo. Na época passada, marcou 11 golos em 31 jogos e leva já dois apontados esta temporada, em cinco jogos disputados.