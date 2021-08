Os potes completos para o sorteio da Liga dos Campeões

Sporting, FC Porto e Benfica já sabem os adversários que poderão defrontar na fase de grupos da Liga dos Campeões.

O Sporting é o único cabeça de série no sorteio, visto que foi campeão na temporada passada. O FC Porto cai para o terceiro pote, apesar de ser a equipa com mais pontos da lista do terceiro grupo, pouco atrás do Dortmund, que ocupa a última vaga no pote 2.

O Benfica bateu o PSV no "play-off" e entra também para o pote 3, assim como o FC Porto.

O sorteio realiza-se na próxima quinta-feira. Confira os potes na íntegra

POTE 1

Chelsea, Villarreal, Atlético de Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, Inter de Milão, Lille, Sporting



POTE 2

Real Madrid. Barcelona, Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain, Liverpool, Sevilha, Borussia Dortmund



POTE 3

FC Porto, Ajax, RB Leipzig, Atalanta, Benfica, Zenit, Salzburgo e Shakthar Donetsk



POTE 4

Club Brugge, Young Boys, AC Milan, Wolfsburgo, Malmo, Mónaco, Sheriff e Besiktas