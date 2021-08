Nuno Espírito Santo não dá trunfos ao Paços de Ferreira

Nuno Espírito Santo recusa abrir o jogo sobre as suas opções para o jogo com o Paços de Ferreira, esta quinta-feira, a contar para a 2.ª mão do "play-off" da Liga Conferência, porque não pretende dar qualquer tipo de vantagem ao clube português, para lá daquela com que o Paços entrará em campo, depois da vitória na 1.ª mão, há uma semana, por 1-0.

Questionado sobre como irá abordar o jogo, se com uma equipa sem nomes sonantes e com as figuras principais do plantel, o treinador recusou responder.

"Seria dar demasiada informação", justificou. "Vamos apresentar uma equipa adequada para competir e para continuar na competição. Será uma equipa forte", garantiu, em conferência de imprensa.