Lucas Torreira troca Arsenal pela Fiorentina

A Fiorentina anunciou a contratação do médio Lucas Torreira, por empréstimo do Arsenal, ficando com uma opção de compra.

O internacional uruguaio volta a não integrar o plantel dos "gunners" e regressa à Serie A. Na temporada passada, esteve no Atlético de Madrid, onde se sagrou campeão.

Torreira deixou a formação do Montevideo Wanderers em 2014 para reforçar o Pescara. Passou ainda pela Sampdoria antes de assinar pelo Arsenal, onde realizou 89 jogos na equipa principal.