Kane disse a Nuno que continuava no Tottenham hoje de manhã

Harry Kane anunciou publicamente, através das redes sociais, que vai continuar no Tottenham. A comunicação foi publicada ao início da tarde, poucas horas depois de o jogador ter informado Nuno Espírito Santo da sua decisão.

"Ele falou comigo hoje [quarta-feira] de manhã", revelou o treinador na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Paços de Ferreira, do "play-off" da Liga Conferência, que teve Harry Kane como tema central.

À curiosidade dos jornalistas, o treinador foi respondendo telegraficamente, garantindo que "todos ficaram muito felizes" com decisão de Kane.