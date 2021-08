Harry Kane fica no Tottenham

Harry Kane fechou a história, ou pelo menos uma temporada, sobre a sua saída do Tottenham. O avançado era pretendido pelo Manchester City, pediu para sair, mas nenhuma das propostas recebidas convenceu os dirigentes do Tottenham.

Nuno Espírito Santo teve gerir a situação, falou com o jogador, não o utilizou nos dois primeiros jogos da época, mas lançou-no no desafio com o Wolverhampton, no domingo.

A forma como foi saudado pelos adeptos emocionou Kane, que garante, agora, que ficará no Tottenham.

"Eu vou continuar no Tottenham este verão e estarei 100% focado em ajudar a equipa a alcançar o sucesso", escreveu o jogador, nas redes sociais. Kane aproveitou, ainda, para agradecer a "rececção dos adeptos no domingo" e dizer que o apoio que sentiu nas últimas semanas "foi incrível".

Tottenham, de 28 anos, tem contrato com o Tottenham até 2024.