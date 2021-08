Delaney deixa Dortmund e reforça o Sevilha

O Sevilha anunciou a contratação do internacional dinamarques Thomas Delaney, que assina até 2025.

O médio de 29 anos esteve ao serviço do Borussia Dortmund nas últimas três temporadas, onde era titular indiscutível. Somou 34 partidas na temporada passada. Formado no Copenhaga, Delaney conta ainda com uma passagem pelo Werder Bremen.

O médio foi ainda figura na caminhada da seleção da Dinamarca, que chegou às meias-finais do Euro 2020. Fez um golo em seis jogos disputados.

Delaney é o quinto reforço do mercado para o Sevilha, depois de Rafa Mir, Gonzalo Montiel, Augustinsson e Erik Lamela.