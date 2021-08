Roma volta a emprestar Ante Coric. Agora vai para o Zurique

Ante Coric vai jogar no Zurique, da Suíça, por empréstimo da Roma, até ao final da temporada. O médio-ofensivo croata, de 24 anos, vai já na quarta cedência consecutiva, em três épocas.

Contratado ao Dínamo de Zagreb, por 6 milhões de euros, Coric, uma promessa do futebol croata, ainda não conseguiu fixar-se na capital italiana e, depois de Paulo Fonseca, é José Mourinho e dispensá-lo.

Coric fez três jogos pela Roma em 2018/19. Na época seguinte foi cedido aos espanhóis do Almería e na temporada passada jogou no Venlo, da Holanda, e no Olimpija Ljubljana, da Eslovénia. Segue agora para o Zurique, primeiro classificado da liga da Suíça.