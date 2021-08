Liverpool segura Robertson com contrato de longa duração

Andy Robertson renovou contrato com o Liverpool por mais duas épocas e fica ligado ao clube até 2026. O lateral-esquerdo escocês está satisfeito com o novo acordo e manifesta o desejo "de ficar no clube enquanto for possível".

"A minha família está adaptada, nós adoramos tudo neste clube e estou feliz por estar aventura continuar", diz o jogador, em declarações publicadas no site do Liverpool.

Robertson, de 27 anos, chegou ao Liverpool em 2017, proveniente do Hull City. O jogador cumpre a quinta época nos "reds". Formado no Celtic, natural de Glasgow, nunca jogou pelos "católicos". Antes de "descer" para Inglaterra, Robertson jogou na Escócia, no Queen's Park e no Dundee United.