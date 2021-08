Internacionais portugueses chamados à seleção de Angola

Ivan Cavaleiro e Hélder Costa estão na lista de convocados do selecionador angolano para os jogos com Egito e Líbia, a contar para a fase de qualificação para o Mundial 2022. Pedro Gonçalves chamou os dois avançados e poderá estreá-los, depois de ambos já terem sido internacionais por Portugal.

Os dois avançados deram nas vistas na equipa B do Benfica e Ivan Cavaleiro chegou mesmo a fazer 20 jogos pela formação principal. Ambos foram cedidos ao Deportivo da Corunha em 2014/15 e jogaram juntos no Mónaco em 2015/16. Seguiram juntos para o Wolverhampton, onde estiveram três épocas.

Ivan Cavaleiro seguiu, depois para o Fulham, onde cumpre a terceira temporadas; Hélder Costa está pelo terceiro ano consecutivo no Leeds United. Agora, juntos, poderão estrear-se pela seleção de Angola.

Muitos "portugueses" na lista



Na convocatória angolana há ainda lugar para vários jogadores com nacionalidade portuguesa, que estão, ou estiveram, no futebol nacional. Dos que atuam nos campeontos nacionais, nota para as presenças de Kadu (Oliveirense), Ricardo Batista (Casa Pia), Inácio Miguel (Mafra) e Batxi (Chaves).

A seleção angolana tem concentração prevista para Portugal. Viajará para o Cairo, onde a 2 de setembro defronta o Egito, na 1.ª jornada don Grupo F do apuramento africano para o Mundial do Qatar. No dia 9, há jogo com a Líbia, em Luanda.