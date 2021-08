Hulk está em destaque no Brasil e "pisca o olho" à seleção

Cinco anos depois do último jogo pela seleção brasileira, Hulk admite ter a possibilidade de voltar. O avançado, de 35 anos, está a viver um bom momento no Atlético Mineiro e é considerado por muitos especialistas o melhor jogador do campeonato brasileiro.

Em declarações à Sportv, do Brasil, Hulk sublinha que o seu principal objetivo "é ganhar títulos pelo Atlético", mas reconhece que, se "estiver a jogar a um alto nível", Tite pode ponderá-lo para entrar nas opções.

"Ficaria muito feliz. O Tite tem as suas escolhas e eu respeito. Estou a dar o melhor pelo meu clube. Os jogadores que foram convocados merecem, estão muito bem e a oportunidade tem de ser dada para todos. Se eles estiverem bem, nós vamos estar a torcer e fazer o nosso trabalho, para, quem sabe [ser chamado] no futuro", diz o antigo avançado do FC Porto.

Hulk tem 48 jogos realizados pelo Brasil. A ausência das opções coincidiu com a sua opção por rumar ao futebol chinês, ao Shanghai SIPG. Aos 35 anos, decidiu regressar ao Brasil para se estrear no Brasileirão. O Atlético Mineiro lidera o campeonato e Hulk, em 41 jogos na época, tem 18 golos e 11 assistências, em todas as competições.

O clube de Belo Horizonte empatou na última jornada com o Fluminense (1-1), aumentando a vantagem sobre o Palmeiras, segundo classificado, para seis pontos.