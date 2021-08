Equipa médica que salvou Eriksen homenageada pela UEFA

A equipa médica que salvou Christian Eriksen após o médio ter sofrido uma paragem cardíaca num jogo do Euro 2020 vão receber o "Prémio do Presidente" da UEFA, que reconhece feitos notáveis no futebol.

O médio de 29 anos sofreu uma paragem cardíaca no jogo inaugural da seleção dinamarquesa no Euro 2020, em Copenhaga, frente à Finlândia, a 12 de junho.

Eriksen foi prontamento assistido pela equipa médica do estádio e da seleção, que permitiram reanimar o jogador em pleno relvado. O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, apelida os médicos de heróis.

"Foram os verdadeiros heróis do Euro 2020. É uma honra enorme poder dar-lhes este prémio. Quando o Eriksen colapsou no relvado, eu como milhões de adeptos, ficamos em choque. Para grande alívio, o Eriksen foi salvo devido ao profissionalismo da equipa médica. Tenho a maior admiração pelos médicos e pela reação calma que tiveram, que foi crucial para ressuscitar o Eriksen", disse, citado no site da UEFA:

O dinamarques, ainda jogador do Inter de Milão, deixou também um agradecimento especial aos dois médicos da seleção dinamarquesa e ao capitão, Kjaer.