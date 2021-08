Roger Schmidt. “Espero um jogo de máxima intensidade”

O treinador do PSV considera que a qualidade do Benfica é grande, admite que ambas as equipas merecem estar na fase de grupos da Liga dos Campeões, mas quer ganhar o jogo.

"A chave é acreditarmos em nós, procurar os golos e fazer tudo para ganhar o jogo. Estamos quase na Champions e estou ansioso por amanhã praticar bom futebol. As duas equipas merecem estar na Champions, mas só uma pode estar. Espero um jogo de máxima intensidade", refere Roger Schmidt.

O técnico da equipa dos Países Baixos reafirma: “Em Lisboa mostrámos que podemos jogar na Champions, amanhã temos de repetir.”

“Preparamo-nos sempre para todos os momentos, mas a cabeça está em fazer 90 minutos tendo as melhores ocasiões, sem perder tempo, precisamos de fazer golos. Temos de fazer um jogo intenso e lutar", acrescentou.

Questionado sobre qual seria a postura do Benfica, Schmidt referiu: “Eles sabem que 2-1 não é resultado para um jogo mais defensivo”.

“Têm muito bons jogadores, ofensivos e criativos. Sabemos que eles podem marcar e que vão procurar os golos. A qualidade individual e coletiva dos jogadores do Benfica é grande, não é fácil jogar contra eles, são fortes nas transições", explicou.

Na primeira mão da pré-eliminatória da Liga dos Campeões, na Luz, o Benfica venceu o PSV por 2-1. A partida da segunda mão realiza-se esta terça-feira, às 20h00. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.