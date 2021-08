Nice – Marselha. Um adepto detido (e outras medidas tomadas)

Uma pessoa foi detida pela polícia após os incidentes ocorridos, este domingo, durante o Nice - Marselha, da liga francesa.

O detido, de 28 anos, é suspeito de ser um dos adeptos do Nice que invadiram o relvado para agredir jogadores do Marselha.

Entretanto, as autoridades municipais determinaram o fecho da bancada sul do estádio do Nice durante quatro semanas. Outro castigo é a proibição de acesso ao estádio de pessoas que tenham sido identificadas pela polícia nos incidentes.

A mesma bancada, onde estão habitualmente os “ultras” do clube, vai passar a ter uma rede.

De recordar que o Ministério Público informou que os invasores de campo correm o risco de uma pena de prisão até três anos, uma multa de 45 mil euros e ainda a proibição de entrada em recintos desportivos durante cinco anos.

Decorria o minuto 74 quando Dimitri Payet ia marcar um canto e “devolveu” uma garrafa lançada do topo Norte do estádio, onde estavam as claques do Nice. Os adeptos reagiram, invadiram o campo e tentaram agredir os jogadores do Marselha.

Numa primeira fase, os jogadores recolheram aos balneários. Depois, quando o árbitro Benoit Bastien quis retomar o jogo, com o pontapé de canto, os jogadores do Marselha não subiram ao relvado.