Ministério Público francês admite prisão para invasores do Nice - Marselha

Os adeptos que invadiram o relvado no jogo entre Nice e Marselha, da terceira jornada da liga francesa, podem apanhar três anos de prisão. O dado é avançado pelo Ministério Público, em comunicado.

Há ainda a possibilidade de ser aplicada uma multa de 45 mil euros e a proibição de entrada em recintos desportivos durante cinco.

As investigações aos acontecimentos estão a decorrer.

Decorria o minuto 74 quando Dimitri Payet ia marcar um canto e “devolveu” uma garrafa lançada do topo Norte do estádio, onde estavam as claques do Nice. Os adeptos reagiram, invadiram o campo e tentaram agredir os jogadores do Marselha.

Numa primeira fase, os jogadores recolheram aos balneários. Depois, quando o árbitro Benoit Bastien quis retomar o jogo, com o pontapé de canto, os jogadores do Marselha não subiram ao relvado.