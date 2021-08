Gotze agradece elogios de Jesus, mas garante que PSV está preparado para vencer

O internacional alemão Mario Gotze está confiante para a partida contra o Benfica e responde aos elogios de Jorge Jesus.

“Só posso estar num grande nível se a equipa também o estiver. É bom ouvir elogios, mas estes também foram elogios para a equipa”, referiu.

Questionado sobre o que espera do Benfica nesta partida da segunda mão, Gotze admite que os encarnados possam vir jogar “com uma linha de cinco e um bloco baixo, e tentar sair rápido em contra-ataque, mas temos de esperar para ver”.

No entanto, o fundamental – acrescenta o alemão – é que o PSV faça o que tem a fazer: “A equipa sabe que tem de marcar golos, tem de ganhar e passar a eliminatória, e está preparada”.

“Estamos confiantes, mas vai ser um jogo duro. Sabemos a qualidade que o Benfica que tem e que terá muito provavelmente conseguido o que queria no primeiro jogo, que era vencer a partida”, acrescentou.

Gotze vai reencontrar Julian Weigl, ex-companheiro de equipa no Dortmund: “É um bom tipo, um bom jogador. Fizemos muitos treinos e jogos juntos, e hoje temos de habituarmo-nos a estarmos em clubes diferentes, ele no Benfica e eu no PSV. Amanhã, até pelas posições que temos em campo, vamos cruzar-nos muitas vezes.”

Na primeira mão da pré-eliminatória da Liga dos Campeões, na Luz, o Benfica venceu o PSV por 2-1. A partida da segunda mão realiza-se esta terça-feira, às 20h00. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.