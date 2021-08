Concorrência de Navas no PSG não assusta Donnarumma

Gigio Donnarumma não se assusta com a sombra de Keylor Navas e, em entrevista ao Canal+, sublinha que está em Paris "para jogar". Contratado pelo PSG ao Milan, a custo zero, o guarda-redes italiano ameaça a titularidade do costa-riquenho e frisa que a sua ambição é ser o melhor do mundo.

"Vim para Paris para jogar. O PSG procurou-me e quis contratar-me. E eu quis o PSG. Não tenho medo da concorrência. A concorrência é boa para ambos e faz-me crescer. O Keylor é uma pessoa espetacular e não temos qualquer problema. Mas eu vim para ser titular. Quero ser o número um do mundo e, com trabalho e determinação, espero conseguir", diz Donnarumma.

O italiano, de 22 anos, terminou contrato com o Milan e assinou pelo PSG. Navas foi titular nas três primeiras jornadas do campeonato francês.