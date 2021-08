Nice – Marselha interrompido devido a invasão de adeptos

O jogo Nice – Marselha, da liga francesa, está interrompido desde o minuto 75 devido a uma invasão do relvado por parte de adeptos.

O próprio Jorge Sampaoli, treinador do OM, já teve de ser agarrado para não se envolver com jogadores adversários, nomeadamente Jean-Claude Todibo, ex-jogador do Benfica.

Até à interrupção, o Nice vencia por 1-0, com golo do dinamarquês Kasper Dolberg, aos 49 minutos.